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«Газпром-медиа» запустит издание о блогерах

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

«Газпром-медиа» запустит издание о блогерах SRSLY. Проект заработает в марте, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Газпром-медиа».

«Газпром-медиа» запустит издание о блогерах

SRSLY позиционирует себя как медиа «о люксе и влиянии в интернете». Помимо блогеров оно собирается рассказывать о киноиндустрии, моде, культуре, искусстве, психологии, технологиях и науке.

По словам представителя «Газпром-медиа», аудиторией SRSLY являются люди в возрасте 18-35 лет, «которые следят за жизнью блогеров и проводят много времени в социальных сетях».

Помимо выпуска редакционных материалов SRSLY будет составлят собственный рейтинг блогеров.

В «Газпром-медиа» не раскрывают, сколько вложили в проект. Юрлицом SRSLY является ООО «Вокруг ТВ», которому принадлежит одноименный ресурс с новостями о телевидении. Главредом SRSLY станет Алина Бавина, которая сейчас занимает ту же должность в «Вокруг ТВ».

Издание будет зарабатывать на нативной рекламе, говорят в «Газпром-медиа». Один из опрошенных Ъ экспертов на медиарынке полагает, что проекту придется конкурировать за рекламу с самими блогерами.

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21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

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