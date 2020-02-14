«Газпром-медиа» запустит издание о блогерах SRSLY. Проект заработает в марте, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Газпром-медиа».

SRSLY позиционирует себя как медиа «о люксе и влиянии в интернете». Помимо блогеров оно собирается рассказывать о киноиндустрии, моде, культуре, искусстве, психологии, технологиях и науке.

По словам представителя «Газпром-медиа», аудиторией SRSLY являются люди в возрасте 18-35 лет, «которые следят за жизнью блогеров и проводят много времени в социальных сетях».

Помимо выпуска редакционных материалов SRSLY будет составлят собственный рейтинг блогеров.

В «Газпром-медиа» не раскрывают, сколько вложили в проект. Юрлицом SRSLY является ООО «Вокруг ТВ», которому принадлежит одноименный ресурс с новостями о телевидении. Главредом SRSLY станет Алина Бавина, которая сейчас занимает ту же должность в «Вокруг ТВ».

Издание будет зарабатывать на нативной рекламе, говорят в «Газпром-медиа». Один из опрошенных Ъ экспертов на медиарынке полагает, что проекту придется конкурировать за рекламу с самими блогерами.