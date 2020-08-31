Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Квартальная прибыль «Газпрома» упала на 52%

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Чистая прибыль «Газпрома» во втором квартале 2020 года составила 153,5 млрд рублей — на 51,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из финансовой отчетности по МСФО, которую опубликовала компания. 

Квартальная прибыль «Газпрома» упала на 52%

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, во втором квартале этого года сократилась на 50,4% и составила 149,2 млрд рублей. 

Квартальная выручка «Газпрома» сократилась на 33% — до 1163,316 млрд рублей. 

По итогам первого полугодия 2020 года показатели корпорации также упали в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль «Газпрома» за отчетный период упала в 19,3 раза и составила 45,46 млрд рублей. 

Операционные расходы компании в первом полугодии 2020 года уменьшились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,693 трлн рублей. По словам компании, на снижение операционных расходов появлило уменьшение расходов по статье «Покупные газ и нефть».

 Фото: Piotr Swat / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

31 августа 2020

Facebook: Коммерция

31 августа 2020

Социум-ЦТ

31 августа 2020

ASI Global AIGENT

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма