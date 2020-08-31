Квартальная прибыль «Газпрома» упала на 52%

Чистая прибыль «Газпрома» во втором квартале 2020 года составила 153,5 млрд рублей — на 51,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из финансовой отчетности по МСФО, которую опубликовала компания.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, во втором квартале этого года сократилась на 50,4% и составила 149,2 млрд рублей.

Квартальная выручка «Газпрома» сократилась на 33% — до 1163,316 млрд рублей.

По итогам первого полугодия 2020 года показатели корпорации также упали в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль «Газпрома» за отчетный период упала в 19,3 раза и составила 45,46 млрд рублей.

Операционные расходы компании в первом полугодии 2020 года уменьшились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,693 трлн рублей. По словам компании, на снижение операционных расходов появлило уменьшение расходов по статье «Покупные газ и нефть».

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