Президент РФ посоветовал «Газпромбанку» скооперироваться с Илоном Маском
Идея наладить плодотворное сотрудничество между отечественными компаниями и предприятиями Илона Маска кажется Владимиру Путину достойной обсуждений и размышлений. В разговоре с зампредом правления «Газпромбанка» Дмитрием Зауэрсом на Форуме будущих технологий президент РФ посоветовал бизнесмену обратить внимание на потенциал кооперации с Neuralink.
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«Он закончит реформировать административные органы в штатах, займется делом, наукой. Вы с ним сотрудничайте <...> Мы с ним договариваемся вместе в космосе работать, можем и здесь поработать», — приводят «РИА Новости» слова Владимира Путина.
Так президент прокомментировал знакомство с мягкой биосовместимой матрицы на стенде корпорации. Предполагается, что такая матрица будет исследовать и восстанавливать поврежденные участки коры головного мозга.
Использование этой технологии поможет лечить речевые дисфункции, устранять опухоли и пр. Президент назвал эту разработку «российским ответом Маску» — и как раз придумал, что в этой сфере сотрудничество с разработчиком мозговых чипов-имплантов Neuralink может быть весьма перспективным.
«Вторым ответом Маску» Путин назвал универсальные устройства накопления энергии, которые могут пригодиться и в робототехнике, и в космической отрасли, и в других сферах науки и бизнеса.
В настоящий момент Илон Маск действительно больше занят делами государственной важности, нежели собственными бизнесами. В качестве руководителя Департамента повышения эффективности работы правительства США (Department of Government Efficiency, DOGE) он уже спровоцировал приостановку ряда федеральных программ, а также нашел «миллиарды и миллиарды долларов бесполезных трат, махинаций и злоупотреблений», как говорит Дональд Трамп.
«Расточительство, мошенничество и злоупотребления находятся на таком уровне, какого никто никогда не видел», — утверждает президент США (цитата по ТАСС). А Маск «делает то, на что у многих людей не хватило бы смелости». Избирателям это нравится, считает Трамп, ведь они видят, что политик и бизнесмен хотят «оптимизировать страну».
Фото на обложке: Anna Moneymaker / Getty Images
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