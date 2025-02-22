Президент РФ посоветовал «Газпромбанку» скооперироваться с Илоном Маском

Идея наладить плодотворное сотрудничество между отечественными компаниями и предприятиями Илона Маска кажется Владимиру Путину достойной обсуждений и размышлений. В разговоре с зампредом правления «Газпромбанка» Дмитрием Зауэрсом на Форуме будущих технологий президент РФ посоветовал бизнесмену обратить внимание на потенциал кооперации с Neuralink.

«Он закончит реформировать административные органы в штатах, займется делом, наукой. Вы с ним сотрудничайте <...> Мы с ним договариваемся вместе в космосе работать, можем и здесь поработать», — приводят «РИА Новости» слова Владимира Путина.

Так президент прокомментировал знакомство с мягкой биосовместимой матрицы на стенде корпорации. Предполагается, что такая матрица будет исследовать и восстанавливать поврежденные участки коры головного мозга.

Использование этой технологии поможет лечить речевые дисфункции, устранять опухоли и пр. Президент назвал эту разработку «российским ответом Маску» — и как раз придумал, что в этой сфере сотрудничество с разработчиком мозговых чипов-имплантов Neuralink может быть весьма перспективным.

«Вторым ответом Маску» Путин назвал универсальные устройства накопления энергии, которые могут пригодиться и в робототехнике, и в космической отрасли, и в других сферах науки и бизнеса.

В настоящий момент Илон Маск действительно больше занят делами государственной важности, нежели собственными бизнесами. В качестве руководителя Департамента повышения эффективности работы правительства США (Department of Government Efficiency, DOGE) он уже спровоцировал приостановку ряда федеральных программ, а также нашел «миллиарды и миллиарды долларов бесполезных трат, махинаций и злоупотреблений», как говорит Дональд Трамп.

«Расточительство, мошенничество и злоупотребления находятся на таком уровне, какого никто никогда не видел», — утверждает президент США (цитата по ТАСС). А Маск «делает то, на что у многих людей не хватило бы смелости». Избирателям это нравится, считает Трамп, ведь они видят, что политик и бизнесмен хотят «оптимизировать страну».

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