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«Газпром-Медиа» и «МаксимаТелеком» создали СП для развития продуктов на основе данных

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

«Газпром-Медиа» и компания «МаксимаТелеком» создали совместное предприятие в сфере разработки и развития продуктов на основе данных «ГПМ Дата» с использованием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба медиахолдинга.

«Газпром-Медиа» и «МаксимаТелеком» создали СП для развития продуктов на основе данных

Компания сосредоточится на развитии портфеля продуктов, основанных на данных, а также платформ для управления ими и станет единым оператором данных для компаний холдинга «Газпром-Медиа». «ГПМ Дата» также будет предоставлять решения на основе анализа и обработки больших данных партнерам и рекламодателям.

«МаксимаТелеком» передаст в СП коммерческую экспертизу и опыт управления дата-проектами, а также предоставит IT-компетенции и технологическую инфраструктуру для развития продуктов на основе данных.

Холдинг «Газпром-Медиа» передаст в СП доступ к платформенным решениям по анализу агрегированных данных с помощью машинного обучения, аналитические и технологические платформы для DOOH, а также перспективные направления монетизации данных.

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Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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