«Газпром-медиа» и «Сколково» разработали программу «Цифровое лидерство»

Холдинг «Газпром-медиа» совместно с Московской школой управления «Сколково» разработали программу «Цифровое лидерство», адаптированную для индустрии медиа. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе «Сколково».

Обучение в бизнес-школе пройдут более пятидесяти руководителей подразделений холдинга, которые вовлечены в процесс цифровой трансформации компании. Участники прошли конкурсный отбор экспертной комиссии. Обучение стартует в феврале 2021 года и завершится защитой проектов в июне.

Программа состоит из четырех модулей, в каждом запланированы сессии с российскими и зарубежными экспертами, а также практическая работа над бизнес-проектами. Преподавателями «Цифрового лидерства» будут представители профессуры «Сколково», бизнес-школ University of St. Gallen (Швейцария), Smith School of Business (Канада) и других.

«Для нашей школы это первая большая программа по трансформации медиа-рынка, и мы надеемся, что наше партнерство с “Газпром-медиа” позволит запустить новые проекты, которые предопределят развитие всей медиа-отрасли в стране и мире», — пояснил директор департамента корпоративного обучения и преподаватель «Сколково» Денис Конанчук.

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