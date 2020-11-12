«Газпром-Медиа» вышел из числа владельцев онлайн-кинотеатра Start

Медиахолдинг «Газпром-медиа» вышел из капитала онлайн-кинотеатра Start. Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщают «Ведомости».

«Газпром-медиа» через кипрскую компанию контролировал 26% компании-владельца видеосервиса — ООО «Старт Медиа». С 5 ноября эту долю выкупило ООО «Фильмы навсегда», которым в равных частях владеют основатели и генпродюсеры Yellow, Black&White (YBW) Эдуард Илоян, Алексей Троцюк, Денис Жалинский и Виталий Шляппо.

Сумму сделки стороны называть отказались, пишет издание. Оставшиеся 74% «Старт Медиа» принадлежат ООО «Диджитал медиа холдинг», где с октября совладельцем компании стала «дочка» «Мегафона» — «МегаЛабс».

Выход из капитала онлайн-кинотеатра в «Газпром-медиа» объяснили тем, что холдинг намерен состредоточиться на росте собственной видеоплатформы Premier и не видит смысла вкладываться в конкурирующие между собой проекты.

«Мы сделали выбор в пользу дальнейшего развития Premier. За год мы запустили 12 эксклюзивных проектов и видим, что наш контент популярен и востребован на российском и международном рынках», — пояснила первый заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Светлана Баланова.

Основатели YBW запустили онлайн-кинотеатр Start осенью 2017 года, «Газпром-Медиа» стал совладельцем спустя почти полгода. По данным видеосервиса, выручка Start в прошлом году составила около 1 млрд рублей с учетом доходов от подписки и дистрибуции прав.

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