«Газпром-Медиа» ведет переговоры об экспорте кино и сериалов в Таиланд

«Газпром-Медиа Холдинг» ведет переговоры с Таиландом о продаже прав на свой киносериальный контент. Азиатские страны — главные зарубежные партнеры компании в последние полтора года.
Как рассказала РБК заместитель гендиректора холдинга Юлия Голубева, с начала 2022 года порядка 70% международных продаж прав на кино и сериалы «Газпром-Медиа» пришлись на страны Азии.
Главным партнером компании остается Китай. В частности, в ноябре 2023 года в китайский прокат выходит фильм «Вызов», дистрибьютором которого является входящая в холдинг компания «Централ Партнершип».
Кроме того, летом 2023 года в Шанхае прошли съемки картины «Ненормальный» — первого за последние четыре года международного проекта, который снимался в КНР.
По словам Голубевой, с начала этого года интерес к продукции холдинга начал проявлять Таиланд. Топ-менеджер компании не уточнила, о каких именно фильмах и сериалах идет речь. Однако представители «Газпром-Медиа» сообщили изданию, что на стартовом этапе переговоры носят общий характер и касаются «продажи прав на контент сразу нескольким крупным игрокам тайского рынка».
В тоже время «Газпром-Медиа» продолжает сотрудничество с Южной Кореей, Монголией и странами Латинской Америки.
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