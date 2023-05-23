Акции «Газпрома» упали после рекомендации не выплачивать финальные дивиденды

Акции «Газпрома» упали после рекомендации совета директоров корпорации воздержаться от выплаты финальных дивидендов за 2022 год. Промежуточные дивиденды «Газпрома», которые он выплатил осенью прошлого года, были рекордными для всего российского фондового рынка.

Котировки «Газпрома» на Московской бирже упали на 3,8% после новости о рекомендации совета директоров корпорации не выплачивать финальные дивиденды за 2022 года. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.

Промежуточные дивиденды «Газпрома» были рекордными для всего российского фондового рынка. Корпорация выплатила их осенью 2022 года, они составили 51 рубль на одну акцию.

На выплату дивидендов «Газпром» направил 50% скорректированной чистой прибыли. Более половины дивидендов от «Газпрома» получило государство РФ как основной акционер компании.

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