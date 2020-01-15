«Газпром нефть» сделала GIF-стикеры для Instagram

Нефтяная компания «Газпром нефть» создала серию из 30 GIF-анимаций для Instagram Stories. На них изображены предметы, сделанные из нефти. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе корпорации.

Среди предметов — телефоны, асфальт, искусственные елки, мишура. Отдельные стикеры можно найти в Stories по ключевому слову. Чтобы посмотреть все GIF-анимации, в поиске необходимо ввести запрос «что делают из нефти».

«Мы соединили контекстный подход и гиф-стикеры Инстаграма, чтобы рассказать пользователям, что из нефти делают не только бензин. Это важная коммуникационная задача для всех нефтяных компаний. Проект запущен в начале декабря, но его уже увидели 600 000 пользователей», — рассказала команда агентства Deasign, которая работала над проектом.

По собственным данным компании, стикеры являются инструментом контекстного таргетинга, позволяет искать целевую аудиторию на основе поисковых запросов. «Газпром нефть», по собственным заявлениям, стала первой организацией, использовавшей GIF-анимации в Instagram для контекстного таргетинга.



