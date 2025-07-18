350 млн ₽ от государства, 60 млн ₽ от «Газпром нефти»: ИТМО запускает бакалавриат по ИИ для промышленности

С 1 сентября Университет ИТМО и «Газпром нефть» запускают новую программу бакалавриата по искусственному интеллекту. Цель не абстрактная: вырастить айтишников, которые умеют работать с железом, знают специфику промплощадок и могут говорить с цифровыми двойниками на «ты». Программа создаётся за счёт федерального гранта на 350 млн рублей, ещё 60 млн ₽ добавляет «Газпром нефть» из собственных средств.

Айти в отрыве от индустрии больше не работает

Программа — не про базовые «цифровые навыки». Это целевой трек, ориентированный на нужды промышленного сектора, который испытывает дефицит именно таких кадров: технически подкованных, с базой по ИИ, способных работать с оборудованием, а не только с Figma.

Первый набор — 160 человек. Учиться можно будет как на бюджете, так и по контракту. Стажировки — сразу в «Газпром нефти», отличникам — стипендии.

Федеральный грант и нефтяное софинансирование превращают ИИ в прикладную профессию

Как пояснили в «Газпром нефти», весь грант в 350 млн пойдёт на запуск новой ИИ-программы и смежных курсов по Data Science. Больше половины суммы будет потрачено на создание индустриального бакалавриата — с упором на цифровую экономику.

Оставшиеся средства ИТМО направит на развитие топовых курсов в партнёрстве с другими индустриальными игроками. Финансирование выделено в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация».

2 миллиона вакансий — промышленности остро нужны айтишники с ИИ-скиллом

По словам Алексея Корнеева, основателя Teamjet, дефицит ИТ-кадров в промышленности и ИИ в России оценивается в 2 миллиона человек. Особенно остро не хватает специалистов по генеративному ИИ — и не тех, кто делает смешные картинки.

«Обывателю может показаться, что эти люди занимаются только созданием смешных картинок и видео для соцсетей, но, на самом деле, это супервостребованные сотрудники для любого бизнеса. Грамотный "генеративщик" способен автоматизировать практически любой процесс, начиная от написания должностных обязанностей и заканчивая поиском конкретной строчки отчета в огромном массиве данных», — заключил эксперт.

Кто интересен рынку

По словам Корнеева, чтобы быть востребованным специалистом в GenAI, достаточно трёх базовых навыков: знание одного языка программирования, например Python; умение чётко и лаконично формулировать задачи; структурное мышление. Если ИТМО даст это, да ещё с промышленным уклоном — выпускника можно будет продавать с аукциона.

Контекст

По данным самой «Газпром нефти», больше половины нефти и газа она уже добывает с помощью цифровых двойников и ИИ-решений. Новая программа — это способ обеспечить себе кадры, а заодно инвестировать в репутацию: не просто внедрять ИИ, но и готовить тех, кто с ним будет работать на земле. Пока другие говорят о трансформации — «Газпром нефть» платит за неё из собственных денег.

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