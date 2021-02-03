«Газпром нефть» открыла набор на бесплатные курсы по промышленному программированию

«Газпром нефть» запустила дистанционные экспресс-курсы подготовки разработчиков IT-систем и программ автоматизации инфраструктуры промышленных предприятий. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании.
На курсах можно будет повысить компетенции и получить навыки в пяти областях:
- Front-end разработка;
- Backend-end разработка;
- DevOps (Dеvelopment Operation);
- QA-engineering;
- Site reliability engineering (SRE).
Программа продлится 10 недель и предполагает проведение интерактивных кейс-практик, видео-занятий с преподавателями и разработчиками. Преподаватели практического курса — эксперты ИТ-кластера «Газпром нефти».
Участвовать в проекте приглашают студентов направлений бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов, а также выпускников и специалистов, которые хотят сменить направление профессиональной деятельности.
Подать заявку можно в электронной форме до 7 февраля 2021 года включительно. Претенденты пройдут тестирование на уровень знаний.
По завершению курсов участники получат сертификаты, подтверждающие уровень базовых компетенций в сфере разработки программного обеспечения для промышленной автоматизации. Лучшие выпускники получат приглашения присоединиться к команде разработчиков «Газпром нефти», обещают организаторы обучения.
Фото: Konstantin Lenkov / Shutterstock
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