Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«Газпром нефть» открыла набор на бесплатные курсы по промышленному программированию

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

«Газпром нефть» запустила дистанционные экспресс-курсы подготовки разработчиков IT-систем и программ автоматизации инфраструктуры промышленных предприятий. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании.

«Газпром нефть» открыла набор на бесплатные курсы по промышленному программированию

На курсах можно будет повысить компетенции и получить навыки в пяти областях:

  • Front-end разработка;
  • Backend-end разработка;
  • DevOps (Dеvelopment Operation);
  • QA-engineering;
  • Site reliability engineering (SRE).

Программа продлится 10 недель и предполагает проведение интерактивных кейс-практик, видео-занятий с преподавателями и разработчиками. Преподаватели практического курса — эксперты ИТ-кластера «Газпром нефти».

Участвовать в проекте приглашают студентов направлений бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов, а также выпускников и специалистов, которые хотят сменить направление профессиональной деятельности.

Подать заявку можно в электронной форме до 7 февраля 2021 года включительно. Претенденты пройдут тестирование на уровень знаний.

По завершению курсов участники получат сертификаты, подтверждающие уровень базовых компетенций в сфере разработки программного обеспечения для промышленной автоматизации. Лучшие выпускники получат приглашения присоединиться к команде разработчиков «Газпром нефти», обещают организаторы обучения.

Фото: Konstantin Lenkov / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

03 февраля 2021

Хакатон инновационных решений для хоккея с мячом BANDYHACK

03 февраля 2021

Актион Акселератор от медиагруппы «Актион-МЦФЭР»

05 февраля 2021

Хакатон в сфере благотворительности Charity boost

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма