«Газпром нефть» открыла набор на бесплатные курсы по промышленному программированию

«Газпром нефть» запустила дистанционные экспресс-курсы подготовки разработчиков IT-систем и программ автоматизации инфраструктуры промышленных предприятий. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании.

На курсах можно будет повысить компетенции и получить навыки в пяти областях:

Front-end разработка;

Backend-end разработка;

DevOps (Dеvelopment Operation);

QA-engineering;

Site reliability engineering (SRE).

Программа продлится 10 недель и предполагает проведение интерактивных кейс-практик, видео-занятий с преподавателями и разработчиками. Преподаватели практического курса — эксперты ИТ-кластера «Газпром нефти».

Участвовать в проекте приглашают студентов направлений бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов, а также выпускников и специалистов, которые хотят сменить направление профессиональной деятельности.

Подать заявку можно в электронной форме до 7 февраля 2021 года включительно. Претенденты пройдут тестирование на уровень знаний.

По завершению курсов участники получат сертификаты, подтверждающие уровень базовых компетенций в сфере разработки программного обеспечения для промышленной автоматизации. Лучшие выпускники получат приглашения присоединиться к команде разработчиков «Газпром нефти», обещают организаторы обучения.

Фото: Konstantin Lenkov / Shutterstock