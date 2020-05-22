«Газпром нефть» запустила сервис быстрого пополнения счета для корпоративных клиентов

Сбербанк, «Газпром нефть» и «Яндекс.Деньги» запустили сервис быстрого пополнения счета для юрлиц. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Сбербанка.

Сервис работает на базе личного кабинета на сайте Opti-24.com, который позволяет моментально пополнять топливный счет корпоративного клиента с банковского расчетного счета. Пока услуга доступна для клиентов Сбербанка.

Технологической основой решения стал совместный сервис «B2B-платежи» от Сбербанка и «Яндекс.Кассы». Сервис позволяет предпринимателям оплачивать заказы по аналогии с покупкой в онлайн-магазинах.

При оплате услуги или товара на сайте продавца предприниматель выбирает вариант «оплатить через Сбербанк Бизнес Онлайн», затем способ авторизации и подтверждения платежа — с помощью СМС-пароля или токена. Реквизиты продавца автоматически добавляются в платежное поручение.

После оплаты продавец получает уведомление о платеже и информацию о юрлице покупателя для закрывающих документов. После этого он может отгрузить товар или оказать услугу, не дожидаясь от клиента платежного поручения или поступления денег на счет.

По оценке Сбербанка, сервис сокращает срок расчета между компаниями с 1–3 дней до 1–3 минут.

Сбербанк и «Яндекс.Касса» запустили «B2B-платежи» в октябре 2018 года. Средняя сумма платежа через сервис сегодня составляет 26 тысяч рублей. За год пользователи совершили через сервис покупки на 140 млн рублей.

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