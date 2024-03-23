«Газпром» подал иск о возмещении внедоговорного вреда к «дочке» австрийской OMV

Российский энергетический гигант «Газпром» подал иск к OMV Exploration & Production GmbH — дочерней компании крупного австрийского нефтегазового концерна OMV. Дело о «возмещении вреда внедоговорного» будет рассматривать Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
По данным судебной картотеки, заявление было направлено 22 марта, детали на портале не разглашаются.
OMV — давний партнер «Газпрома» и немецкой Wintershall Dea в проекте «Севернефтегазпром» (предприятие, занимающееся разработкой Южно-Русского месторождения в ЯНАО). Корпорация много лет импортировала российский газ.
Но декабрьским указом в 2023 году президент Владимир Путин распорядился продать доли OMV и Wintershall Dea в совместных предприятиях, что австрийцы сочли «экспроприацией».
В рамках защиты прав компании глава Минэнерго Австрии Леонор Гевесслер в февраля текущего года сообщила о планах расторжения всех договорных отношений между «Газпромом» и OMV.
Фото на обложке: OMV
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