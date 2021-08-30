Акции «Газпрома» обновили 13-летний максимум после отчета о росте прибыли в 22 раза

«Газпром» отчитался о росте прибыли в 22 раза за первое полугодие 2021-ого. Компания получила почти 1 трлн рублей чистой прибыли. После отчета акции предприятия обновили 13-летний максимум и достигли 303,5 рублей за бумагу.

О росте прибыли «Газпрома» до 995,5 млрд рублей свидетельствуют финансовые показатели компании за 6 месяцев 2021 года.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, когда мир переживал разгар первой волны пандемии коронавируса, прибыль «Газпрома» выросла в 21,9 раз. Выручка компании увеличилась на 150% – с 2,9 трлн рублей до 4,35 трлн рублей. Рост поставок газа, в частности, в Европу позволил предприятию нарастить выручку в этом сегменте на 60% – до 2,2 трлн рублей.

После публикации отчета за полугодие акции «Газпрома» на Московской бирже выросли на 2%, превысив 300 рублей за бумагу. Торговая сессия 30 августа закрылась с уровнем 303,5 за одну акцию компании. Последний раз бумаги добытчика достигали такой цены летом 2008 года, когда случился мировой финансовый кризис. В том же году акции компании достигли своего исторического максимума и стоили 369,5 рублей.

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