«Газпром-медиа» запустила стриминговый сервис. «АудиоКлуб» открыт для бета-тестирования всем желающим. Бесплатно пользоваться сервисом можно только с рекламой.
О запуске бета-версии «АудиоКлуба» рассказали в пресс-службе сервиса.
Приложение доступно для скачивания в Google Play, App Store Huawei Gallery, сервис также имеет браузерную версию.
В библиотеке «АудиоКлуба» есть музыка, подкасты, интервью, аудиокниги. Контент можно обсуждать, плейлисты – сохранять. У сервиса есть своя рекомендательная система.
В бесплатной версии пользователь будет видеть рекламу и не сможет пользоваться сервисом в фоновом режиме. За 199 рублей в месяц эти ограничения снимаются.
Глава «Газпром-медиа» Александр Жаров анонсировал запуск «АудиоКлуба» в апреле 2022 года. Помимо «АудиоКлуба» холдинг владеет видеохостингом Rutube, сервисом Premier, соцсетью Yappy и другими медиаактивами.
Фото на обложке: Alex from the Rock /
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