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«Газпром-медиа» запустила стриминговый сервис

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Газпром-медиа» запустила стриминговый сервис. «АудиоКлуб» открыт для бета-тестирования всем желающим. Бесплатно пользоваться сервисом можно только с рекламой.

«Газпром-медиа» запустила стриминговый сервис

О запуске бета-версии «АудиоКлуба» рассказали в пресс-службе сервиса.

Приложение доступно для скачивания в Google Play, App Store Huawei Gallery, сервис также имеет браузерную версию.

В библиотеке «АудиоКлуба» есть музыка, подкасты, интервью, аудиокниги. Контент можно обсуждать, плейлисты – сохранять. У сервиса есть своя рекомендательная система.

В бесплатной версии пользователь будет видеть рекламу и не сможет пользоваться сервисом в фоновом режиме. За 199 рублей в месяц эти ограничения снимаются.

Глава «Газпром-медиа» Александр Жаров анонсировал запуск «АудиоКлуба» в апреле 2022 года. Помимо «АудиоКлуба» холдинг владеет видеохостингом Rutube, сервисом Premier, соцсетью Yappy и другими медиаактивами.

Фото на обложке: Alex from the Rock / Shutterstock

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