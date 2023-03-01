«Газпромбанк лизинг» планирует стать совладельцем кикшеринга «Юрент»

«Газпромбанк лизинг» ведет переговоры с «Юрент» о вхождении в капитал кикшерингового сервиса. Источники «Ведомостей» говорят о двух возможных вариантах сделки: или компания получает долю за финансирование покупки 85 тыс. электросамокатов для сервиса, или же поставки самокатов в рамках сделки будут осуществляться до 2025 года.

Размер доли собеседникам издания не известен. Рыночная стоимость электросамоката Segway Ninebot, которые использует «Юрент», составляет от 75 тыс. рублей до 90 тыс. рублей, однако массовая закупка «будет проходить по нижней границе диапазона». Суммарные инвестиции в сервис могут составить примерно 6,4 млрд рублей.

Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын предполагает, что «Газпромбанк лизинг» получат долю в 40–45%, а оценка компании составит порядка 15 млрд рублей. Лизинговая структура ГПБ не будет претендовать на долю более 50%, так как вряд ли захочет управлять компанией.

На конец 2022 года у «Юрента» было более 85 тыс. самокатов. Выручка головной компаниии ООО «Юрентбайк.ру» в 2021 году составила — 1,4 млрд рублей, чистый убыток — 78,1 млн рублей.

По подсчетам портала «Трушеринг», объем рынка кикшеринга в России вырастет к 2025 году втрое к результату 2022 года и достигнет 39,5 млрд рублей. А общий парк кикшеринговых сервисов составит 439 тыс. самокатов против 192 тыс. в 2022 году.

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