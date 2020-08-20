Газпромбанк создаст виртуального оператора связи

Дочерняя компания Газпромбанка — ООО «Новые мобильные коммуникации» (НМК) — получила лицензию на услуги подвижной радиотелефонной связи. Это обнаружил «Коммерсантъ» в реестре Роскомнадзора.

Согласно базе данных «Контур-Фокус», НМК появилась в апреле 2020 года. Уставный капитал компании — 267 млн рублей. Генеральный директор НМК — Нина Цирулик, бывший директор по маркетингу бизнес-сегмента «Ростелекома».

Согласно лицензии, выданной банку, дата начала оказания услуг — 17 июля 2022 года. В то же время, Газпромбанк ищет через рекрутинговый портал hh.ru «руководителя клиентского сервиса в дочернюю структуру (MVNO)», отмечает издание.

MVNO — это оператор, который использует технологическую инфраструктуру, радиочастоты и номера партнера — сотового оператора. Виртуальный оператор закупает у реального трафик оптом и продает клиентам услуги связи под своим брендом.

Источник газеты на телекоммуникационном рынке рассказал, что Газпромбанк готовится запустить виртуального сотового оператора, который будет работать на сети Tele2.

Виртуальные операторы есть и у других банков: например, «Тинькофф мобайл» у «Тинькофф», «Сбермобайл» у Сбербанка, «ВТБ Мобайл» у ВТБ. Все эти MVNO работают на сети Tele2.