Подсанкционный «Газпромбанк» продал контроль в брокерском сервисе его менеджерам

Находящийся под санкциями «Газпромбанк» продал контроль в брокерском сервисе его топ-менеджерам. Они теперь владеют долей в 66% в «Газпром Инвестициях», которая в ближайшее время сменит юридическое название.
О сделке, детали которой не уточняются, говорится в сообщении «Газпромбанка».
Топ-менеджеры «Газпром Инвестиций», имена которых не раскрываются, стали владельцами контрольной доли (66%) в компании. Брокер в будущем сменит юридическое название и станет ООО «Ньютон Инвестиции».
Команда управленцев, модель бизнеса не изменятся, также как и подход к работе с клиентами, уточнили в «Газпромбанке». Там добавили, что независимость в принятии решений позволит сервису диверсифицировать бизнес.
«Газпромбанк», который находится под санкциями Евросоюза и США с 2014 года, после начала спецоперации на Украине попал под новые санкции. Банку запретили привлекать акционерный капитал и долг. США ввели персональные санкции в отношении членов совета директоров и топ-менеджеров «Газпромбанка».
Фото на обложке: Stanley Kalvan /
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