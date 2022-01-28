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«Газпромбанк» вложился в стартап по разработке квантовых спутников QSpace

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Разработчик квантовых спутников QSpace Technologies LLC в рамках seed-раунда привлек 71,7 млн рублей от «Газпромбанка», сообщила пресс-служба компании.

«Газпромбанк» вложился в стартап по разработке квантовых спутников QSpace

Инвестиции будут направлены на первую фазу создания малого спутника формата CubeSat с передатчиком системы квантового распределения ключей (КРК) на борту. В дальнейшем исследователи планируют запустить малый аппарат в космос, используя передатчик в качестве полезной нагрузки. Запустить спутник планируется в 2023 году.

КРК является ключевой технологией в области квантовых коммуникаций. Она позволяет обеспечить максимально возможный уровень защиты информации, гарантированный законами физики, пояснили в компании.

КРК уже используется в современных телекоммуникациях для передачи конфиденциальных данных, однако на сегодняшний день передача ключа осуществляется через оптоволоконный кабель, что ограничивает ее до расстояния в 200 км с учетом требования по скорости генерации.

К концу 2024 году QSpace Technologies планирует решить проблему ограниченной дальности, используя спутник в качестве «доверенного узла».

QSpace Technologies — спин-офф «Российского квантового центра». В 2021 году QSpace Technologies выделилась из разработчика оборудования на основе квантовой криптографии QRate. Компания является резидентом «Сколково». QSpace Technologies основал выпускник МФТИ Юрий Курочкин.

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Фото на обложке: IM_photo / Shutterstock

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