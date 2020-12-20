Газпромбанк запустил виртуального мобильного оператора «ГПБ Мобайл»

Газпромбанк на сети Tele2 запустил виртуального мобильного оператора «ГПБ Мобайл» в Москве и Московской области. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе банка.

SIM-карту нового оператора можно подключить в отделениях банка или заказать курьерскую доставку. В течение 2021 года «ГПБ Мобайл» станет доступной для клиентов Газпромбанка еще в ряде регионов, включая Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, уточняется в сообщении.

«Совместно с Tele2 мы запускаем полноценного оператора по MVNO-модели с собственным кодом сети. Отличительная особенность нашего предложения в возможности клиентов получить скидку на услуги связи до 70%, оплачивая покупки картой Газпромбанка», — пояснила гендиректор «ГПБ Мобайл» Нина Цирулик.

Размер скидки зависит от трат по карте. «ГПБ Мобайл» предлагает абонентам линейку тарифных планов «Быть вместе», в ней представлено четыре тарифных плана.

Банковские виртуальные операторы — быстроразвивающийся сегмент рынка MVNO. За период с января по октябрь 2020 года абонентская база виртуальных операторов банков выросла в 2,3 раза год к году. Интерес со стороны аудитории объяснил директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2 Сергей Волков.

«Во-первых, банк может включить в одно предложение дебетовые карты, мобильную связь, привилегии от партнеров и бонусы за пользование разными продуктами. Во-вторых, коммерческие банки уже имеют солидную клиентскую базу, их пользователям выгодно оставаться внутри экосистемы и при этом экономить на разных видах услуг», - сказал Волков.

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