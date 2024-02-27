Клиенты сети АЗС «Газпромнефть» перевели свыше 180 тысяч литров топлива благотворительным проектам

В 2023 году клиенты сети АЗС «Газпромнефть» увеличили количество переведенных на благотворительность топливных бонусов на 14% — до более 9,5 млн. Поддержка автомобилистов позволила экипажам отряда «ЛизаАлерт» заправиться на 180 тысяч литров и проехать около 1,4 млн километров для поиска пропавших людей, а также оказать паллиативную помощь на дому около 300 детям выездным службам детского хосписа «Дом с маяком».

Проект «Заправь на поиск» сети АЗС «Газпромнефть» и «ЛизаАлерт» за три года помог найти и вернуть домой около 100 тысяч взрослых и детей. С прошлого года участники программы лояльности «Нам по пути» получили возможность помимо заправки экипажей «ЛизаАлерт» поделиться своими бонусами для заправки топливом автомобилей выездных бригад и врачей паллиативной помощи детского хосписа «Дом с маяком».

В 2023 году количество клиентов, регулярно оказывающих благотворительную помощь в мобильном приложением сети «Газпромнефть», выросло на 22%, до порядка 36 тысяч.

«Благотворительные программы сети АЗС “Газпромнефть” носят сфокусированный адресный характер с тем, чтобы эффект от их реализации был максимально значимым и долгосрочным. Мы высоко ценим тот факт, что все больше наших клиентов разделяют стремление компании к развитию в обществе атмосферы взаимопомощи и внимания к нуждающимся. Мы намерены и дальше совершенствовать наши цифровые инструменты, чтобы сделать процесс благотворительных пожертвований еще более доступным и удобным», — Дмитрий Шепельский, директор по региональным продажам «Газпром нефти».

***

Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает более 1500 автозаправочных станций в России. Это высокотехнологичные комплексы с многоступенчатой системой контроля качества топлива. В кафе на АЗС можно выпить фирменный кофе и перекусить, а в магазинах купить все необходимое в дорогу, в том числе товары из линейки под собственными торговыми марками «Сеть АЗС «Газпромнефть» и G-Drive.

«ЛизаАлерт» — добровольческий поисково-спасательный отряд, появился в октябре 2010 года. Отряд занимается поиском пропавших людей в лесу и в городе. Все поисковые мероприятия организуются силами добровольцев «ЛизаАлерт» на безвозмездной основе. Сегодня отряд насчитывает более 30 тысяч человек и представлен в 64 регионах РФ. В отряде 25 направлений, чья деятельность ориентирована на максимально эффективное реагирование по каждой заявке на поиск, в том числе: координаторы, инфорги, связисты, картографы, кинологи, регистраторы, беспилотная авиация и другие.

Благотворительный фонд «Дом с маяком» помогает забирать тяжелобольных детей из больниц, организовывая необходимую помощь на дому. Фонд поддерживает Детский хоспис Москвы, Детский хоспис Московской области и Хоспис для молодых взрослых. Свыше 1000 семей, сталкиваясь с тяжёлой болезнью или потерей ребенка, ежегодно получают бесплатную помощь в программах «Дома с маяком». Около 3000 визитов выездная служба Детского хосписа совершает в семьи в течение месяца – это общее число визитов всех специалистов: врачей, медсестер, психологов, нянь, ассистентов, координаторов. Почти 500 перевозок детей и посылок ежемесячно осуществляют автоволонтеры.

Фото на обложке: pipicato / Shutterstock