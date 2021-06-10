Где живут самые счастливые россияне: названы три города

Четверть самых счастливых россиян живут в Москве, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Ещё 14% счастливчиков указали местом проживания Санкт-Петербурге, а каждый десятый — Новосибирск.

Аналитики сервиса «Работа.ру» представили результаты исследования уровня счастья россиян. Оказалось, что только 15% опрошенных оценили уровень своего счастья на «твёрдую пятёрку». Четверть из них проживает в Москве, ещё 14% в Петербурге, а каждый десятый — в Новосибирске.

При этом 21% респондентов оценили уровень своего счастья на четыре балла. Из них 23% — жители Москвы, 16% — Петербурга, а 13% — Екатеринбурга.

Счастливы на три балла 32% опрошенных россиян. 19% живут в столице, 13% — в Нижнем Новгороде, а 9% — в Петербурге.

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Фото: arkusha/Depositphotos