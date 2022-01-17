HR-сервис для найма программистов Geecko привлек $1 млн от ФРИИ и частных инвесторов

Российский стартап Geecko, развивающий платформу по найму программистов, привлек $1 млн от Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и группы частных инвесторов, сообщила пресс-служба фонда.
Привлеченные инвестиции пойдут на поддержание активного роста компании и развитие продаж на американском рынке.
«Мы давно знакомы с командой и будем поддерживать их в дальнейшем развитии», — отметил инвестиционный менеджер ФРИИ Вадим Казинец.
Geecko решает проблему найма IT-специалистов за счет развития собственной developer relations платформы. По данным компании, платформа позволяет снизить стоимость привлечения и расходы на проверку навыков специалиста в сравнении с традиционными способами найма (рекрутинг, хедхантинг). Это происходит за счет применения альтернативных каналов привлечения кандидатов (HR-маркетинговые активности, создание игр для тестирования навыков разработчиков и т.д.)
Основным клиентом стартапа является крупный бизнес с высокой потребностью в ежегодном найме программистов. Среди партнеров Geecko Сбербанк, Electrolux, Luxoft и Cisco.
В 2021 году стартап прошел американский акселератор Alchemist и начал продажи на рынке США. По собственным данным компании за 2021 года Geecko вырос в 4 раза по выручке год к году.
Стартап в 2018 году запустили IT-предприниматели Максим Мещеряков, Никита Обухов и Илья Сергеенко, который также является сооснователем маркетплейса для билетного рынка Tickets Cloud.
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Фото на обложке: SuperOhMo /
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