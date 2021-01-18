Сервис для привлечения и удержания программистов Geecko привлек $600 тысяч

Американский стартап с российскими основателями Geecko привлек $600 тысяч в раунде Seed от членов клуба венчурных инвесторов Angelsdeck. Стартап предлагает решение по привлечению и удержанию программистов через игровые механики. Об этом Rusbase сообщил представитель Angelsdeck.

Синдикатороми сделки выступили основатель Altergate Евгений Галиахметов и основатель клуба Angelsdeck Игорь Калошин. Соинвесторами стали 11 участников клуба включая Сергея Дашкова, Дениса Белоглазова, Николая Гузакова, Александра Каталова.

Привлеченные средства будут направлены на усиление аналитики поведенческих паттернов и продажи.

Geecko — это сервис для развития HR-бренда IT-компаний. Решение по привлечению и удержанию программистов работает через игровые механики, которые дают фирмам возможность снизить стоимость привлечения кандидатов.

Также сервис помогает быстро оценить профессиональный уровень специалистов. Через систему компании получают доступ к базе программистов, прошедших тестирование.

Отмечается, что в этом году стартап Geecko прошел отбор в американский акселератор Alchemist, который специализируется на технологических компаниях с b2b-решениями. В рамках прохождения программы стартап сфокусирован на продажах в США.

Кроме того, на данный момент стартап успешно провел пилотные проекты со «Сбером», ВТБ, «Мегафоном» и «Люксофт».

«Сделка с проектом Geecko уникальна в нескольких аспектах: во-первых ... мы зарезервировали весь раунд целиком под клуб, т.е получилось эксклюзивное предложение только для членов клуба, во-вторых, раунд был собран практически моментально и даже с переподпиской», — отмечает CEO клуба Angelsdeck Игорь Калошин.

Geecko был основан в 2018 году IT-предпринимателями Максимом Мещеряковым, Никитой Обуховым и Ильей Сергеенко. Сергеенко также является сооснователем маркетплейса для билетного рынка Tickets Cloud. По собственным данным, сейчас на платформе зарегистрировано 80 тысяч человек. База растет на 15% ежемесячно.

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