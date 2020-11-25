Образовательный портал GeekBrains открыл «Школу креативных профессий». Теперь здесь можно изучать фотографию, работу со звуком, а также создание рекламных и музыкальных видео. Занятия пройдут онлайн.

GeekBrains запускает курсы по творческим специальностям