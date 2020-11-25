GeekBrains запускает курсы по творческим специальностям

Евгения Хрисанфова
Образовательный портал GeekBrains открыл «Школу креативных профессий». Теперь здесь можно изучать фотографию, работу со звуком, а также создание рекламных и музыкальных видео. Занятия пройдут онлайн.
GeekBrains запускает курсы по творческим специальностямЕвгения Хрисанфова
Сейчас в рамках школы открыты три курса:
- «Фотография». Первый поток стартует 22 декабря, занятия продлятся восемь месяцев. Студенты разберут основы фотографии, Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, работу в команде, правила общения с заказчиками и другие темы, а также соберут портфолио.
- «Режиссура рекламы и музыкальных видео». Курс начнется 21 декабря и продлится шесть месяцев. В программе — работа с брифом, драматургия, продюсирование, основы кинопроизводства, монтаж и прочие навыки режиссера. В конце обучения студенты создадут дипломный проект.
- «Дизайн звука». Обучение рассчитано на 12 месяцев и начнется 21 декабря. Учащиеся изучат музыкальную теорию, Ableton Live, работу синтезаторов, основы написания треков, запись, сведение и другие темы. Также студенты создадут несколько треков для заказчика.
Узнать подробности программы и записаться на курсы можно на сайте.
Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock
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