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GeekBrains запускает онлайн-курсы для детей и подростков по ИИ и креативному мышлению

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

В конце января 2021 года стартует первый поток курса GeekSchool по креативному мышлению и решению изобретательских задач для детей 6-11 лет и программы по введению в искусственный интеллект для подростков 15-17 лет. Записаться можно уже сейчас.

GeekBrains запускает онлайн-курсы для детей и подростков по ИИ и креативному мышлению

Курс по креативному мышлению и решению изобретательских задач подойдет ребятам, интересующимся рисованием и искусством. На нем ребята научатся генерировать идеи и находить нестандартные решения, а в конце создадут макет сказочного города.

Преподаватель — Евгения Горская, скульптор, практикующий художник с опытом преподавания более 12 лет. Работала художником-постановщиком в продюсерском центре «ВГИК-Дебют» и анимационной студии «Пилот».

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

На курсе по введению в искусственный интеллект подростки познакомятся с основами ИИ, научатся работать с математическими операциями, собирать датасеты и создавать алгоритмы машинного обучения.

Авторы программы:

  • Светлана Шорина — специалист по большим данным в группе проектного управления голосовым помощником Марусей в Mail.ru Group;
  • Дмитрий Санников — руководитель направления чемпионатов Mail.ru Group;
  • Илья Акчурин — декан GeekSchool, преподаватель по программированию в ИжГТУ им. М.Т. Калашникова.

Оба курса платные.

Фото на обложке: EZ-Stock Studio/shutterstock.com

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