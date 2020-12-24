В конце января 2021 года стартует первый поток курса GeekSchool по креативному мышлению и решению изобретательских задач для детей 6-11 лет и программы по введению в искусственный интеллект для подростков 15-17 лет. Записаться можно уже сейчас.

GeekBrains запускает онлайн-курсы для детей и подростков по ИИ и креативному мышлению