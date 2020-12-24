GeekBrains запускает онлайн-курсы для детей и подростков по ИИ и креативному мышлению

В конце января 2021 года стартует первый поток курса GeekSchool по креативному мышлению и решению изобретательских задач для детей 6-11 лет и программы по введению в искусственный интеллект для подростков 15-17 лет. Записаться можно уже сейчас.
Курс по креативному мышлению и решению изобретательских задач подойдет ребятам, интересующимся рисованием и искусством. На нем ребята научатся генерировать идеи и находить нестандартные решения, а в конце создадут макет сказочного города.
Преподаватель — Евгения Горская, скульптор, практикующий художник с опытом преподавания более 12 лет. Работала художником-постановщиком в продюсерском центре «ВГИК-Дебют» и анимационной студии «Пилот».
На курсе по введению в искусственный интеллект подростки познакомятся с основами ИИ, научатся работать с математическими операциями, собирать датасеты и создавать алгоритмы машинного обучения.
Авторы программы:
- Светлана Шорина — специалист по большим данным в группе проектного управления голосовым помощником Марусей в Mail.ru Group;
- Дмитрий Санников — руководитель направления чемпионатов Mail.ru Group;
- Илья Акчурин — декан GeekSchool, преподаватель по программированию в ИжГТУ им. М.Т. Калашникова.
Оба курса платные.
Фото на обложке: EZ-Stock Studio/shutterstock.com
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