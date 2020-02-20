Образовательный портал GeekBrains открыл курс по Agile
GeekBrains начал набор на курс по Agile — методологии гибкой организации работы над проектами. За три дня участники изучат Scrum, Lean, Kanban и другие методики.
Курс предназначен для программистов, руководителей команд, аналитиков и других специалистов из сферы IT, а также всех, кто хочет разобраться в гибкой методологии разработки.
В программу интенсива входят:
- основы Waterfall («Водопада»);
- Agile-манифест;
- сравнение Agile и Waterfall;
- особенности FDD, XP, Scrum, Lean, Kanban и Crystal Clear;
- практика в виде игр по использованию методик и другие темы.
Преподаватель курса — Алексей Горбылев, технический директор направления монетизации сервиса «Юла» (Mail.ru Group).
Занятия пройдут онлайн 22 и 29 февраля, а также 7 марта. Обучение платное. Узнать подробности программы и зарегистрироваться можно на сайте GeekBrains.
Фото на обложке: David Travis/Unsplash
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