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Образовательный портал GeekBrains открыл курс по Agile

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

GeekBrains начал набор на курс по Agile — методологии гибкой организации работы над проектами. За три дня участники изучат Scrum, Lean, Kanban и другие методики.

Образовательный портал GeekBrains открыл курс по Agile

Курс предназначен для программистов, руководителей команд, аналитиков и других специалистов из сферы IT, а также всех, кто хочет разобраться в гибкой методологии разработки.

В программу интенсива входят:

  • основы Waterfall («Водопада»);
  • Agile-манифест;
  • сравнение Agile и Waterfall;
  • особенности FDD, XP, Scrum, Lean, Kanban и Crystal Clear;
  • практика в виде игр по использованию методик и другие темы.

Преподаватель курса — Алексей Горбылев, технический директор направления монетизации сервиса «Юла» (Mail.ru Group).

Занятия пройдут онлайн 22 и 29 февраля, а также 7 марта. Обучение платное. Узнать подробности программы и зарегистрироваться можно на сайте GeekBrains.

Фото на обложке: David Travis/Unsplash

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21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

22 февраля 2020

Открытый конкурс питчей RUSSOL

25 февраля 2020

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28 февраля 2020

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