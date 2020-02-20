Образовательный портал GeekBrains открыл курс по Agile

GeekBrains начал набор на курс по Agile — методологии гибкой организации работы над проектами. За три дня участники изучат Scrum, Lean, Kanban и другие методики.

Курс предназначен для программистов, руководителей команд, аналитиков и других специалистов из сферы IT, а также всех, кто хочет разобраться в гибкой методологии разработки.



В программу интенсива входят:



основы Waterfall («Водопада»);

Agile-манифест;

сравнение Agile и Waterfall;

особенности FDD, XP, Scrum, Lean, Kanban и Crystal Clear;

практика в виде игр по использованию методик и другие темы.

Преподаватель курса — Алексей Горбылев, технический директор направления монетизации сервиса «Юла» (Mail.ru Group).



Занятия пройдут онлайн 22 и 29 февраля, а также 7 марта. Обучение платное. Узнать подробности программы и зарегистрироваться можно на сайте GeekBrains.

Фото на обложке: David Travis/Unsplash