GeekBrains и Demeter выпустили коллекцию IT-ароматов

Образовательная платформа GeekBrains и «Библиотека ароматов», представитель бренда Demeter в России, создали лимитированную коллекцию необычных ароматов диджитал-сферы.
В линейку вошли 5 парфюмерных композиций. Каждая из них воплотила ситуацию, знакомую любому айтишнику и диджитал-специалисту: запах дедлайнов, кодинга и домашний уют тапочек в офисе.
Композиция «Тапочки в офисе» посвящена началу рабочей недели и состоит из нот кофе, ванили и табака. Аромат «Выгорание» отражает потерю энтузиазма и усталость — он сделан из дымных и древесных нот. В композиции «Дедлайн: вчера» аромат острого перца символически выражает чувство жгучей вины перед руководством и коллегами. Среди других ароматов — «Ситуативочка» (травянистый букет сушеных цветков конопли) и «Учусь кодить» (яркие ноты красного дерева).
Ароматы представлены в России онлайн на сайте «Библиотеки ароматов».
Стоимость флакона — 1 950 рублей.
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