Образовательная программа Digital MBA от Mail.ru Group совместно с GeekBrains и сообществом «ВКонтакте для бизнеса» запускают платную образовательную программу антикризисной перезагрузки малого и среднего бизнеса. Программа разработана для предпринимателей и руководителей компаний.

Mail.ru Group, GeekBrains и «ВКонтакте» запускают курс по антикризисной перезагрузке для предпринимателей