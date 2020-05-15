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Mail.ru Group, GeekBrains и «ВКонтакте» запускают курс по антикризисной перезагрузке для предпринимателей
Новости
Юлиана Трегуб
Образовательная программа Digital MBA от Mail.ru Group совместно с GeekBrains и сообществом «ВКонтакте для бизнеса» запускают платную образовательную программу антикризисной перезагрузки малого и среднего бизнеса. Программа разработана для предпринимателей и руководителей компаний.
Mail.ru Group, GeekBrains и «ВКонтакте» запускают курс по антикризисной перезагрузке для предпринимателейЮлиана Трегуб
Программа предполагает индивидуальную проработку кейса каждого участника экспертами программы. Программа будет проходить в режиме онлайн в течение двух месяцев. Участники получат рекомендации по решению своих задач.
Эксперты программы:
- Сергей Негодяев, директор ФРИИ по работе с портфельными компаниями;
- Иван Замесин, основатель сервиса подбора терапевтов «Мета»;
- Леонид Валь, ведущий тренер-методолог по Solution Selling;
- Роман Кумар Виас, основатель агентства Qmarketing и совладелец компании Qlean;
- Ольга Демидова, директор программы Digital MBA в Mail.ru Group.
Старт курса — 25 мая, обучение платное. Узнать подробности и записаться на курс можно на сайте.
Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock
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