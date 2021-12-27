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Geely привезет в Россию в 2022 году две новинки

Новости
Алёна Августинка
Алёна Августинка

Редактор направления «Авто»

Алёна Августинка

Китайская компания Geely привезет в Россиию в следующем году новую версию Atlas Pro и флагманский кроссовер KX11.

Geely привезет в Россию в 2022 году две новинки

Первой на нашем рынке дебютирует новая переднеприводная модификация кроссовера Geely Atlas Pro, отметили в пресс-службе автопроизводителя. Модель оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем и классическим гидромеханическим «автоматом». Продажи новинки в России бренд планирует запустить в начале 2022 года. Сейчас эту модель можно приобрести только с полным приводом.

 

Кроссовер KX11

 

Новый флагман Geely — среднеразмерный кроссовер KX11 — появится в нашей стране во второй половине 2022 года. Интересно, что новинка построена на платформе CMA, спроектированной специалистами Geely и Volvo. Технические характеристики российской версии пока не разглашаются. В компании лишь пообещали, что машина получит «широкий спектр опций и систем безопасности».

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В Китае этот автомобиль уже продается под названием Xingyue L с 2,0-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 218 и 238 л. с. Привод — передний или полный. 

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), компания Geely продала в ноябре 2021 года 2 826 новых машин, что на 40% больше показателей за аналогичный период 2020 года. Тогда китайцы продали в России 2 015 машин.

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 Фото: Geely

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