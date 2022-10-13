Видеокарты GeForce RTX 4090 раскупили в России в день старта продаж

Новые модели видеокарт GeForce RTX 4090 раскупили в России в день старта продаж. На данный момент их нет в наличии ни у одного ритейлера. В рознице устройства продавались по цене от 140 тысяч рублей за штуку.
Устройства от компании Nvidia из новой линейки начали продавать в России на день позже мирового старта продаж, то есть 13 октября. По актуальным на момент публикации данным, ни в одном магазине нельзя купить видеокарту – их либо «нет в наличии», либо их «поступление ожидается».
На популярных маркетплейсах GeForce RTX 4090 можно купить с доставкой из-за рубежа по стоимости, значительно превышающей минимальную. Если в DNS, в котором видеокарты продавались по 143 тысячи рублей за штуку, устройств в продаже уже нет, то с «доставкой из-за рубежа» RTX 4090 можно купить на Ozon по цене от 170 тысяч рублей.
Видеокарты GeForce 40-ой серии, по заявлению разработчиков, обладают технологией, способной повысить производительность в играх до четырех раз.
Фото на обложке: Nvidia
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