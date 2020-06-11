Онлайн-университет GeekUniversity запускает факультет геймдизайна. За полтора года студенты узнают всё о создании игр. Выпускники примут участие в двух дизайн-марафонах, соберут портфолио и получат помощь в трудоустройстве. Старт первого потока — 13 июля.

Онлайн-университет GeekUniversity открывает набор на факультет геймдизайна