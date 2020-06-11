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Онлайн-университет GeekUniversity открывает набор на факультет геймдизайна

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

Онлайн-университет GeekUniversity запускает факультет геймдизайна. За полтора года студенты узнают всё о создании игр. Выпускники примут участие в двух дизайн-марафонах, соберут портфолио и получат помощь в трудоустройстве. Старт первого потока — 13 июля.

Онлайн-университет GeekUniversity открывает набор на факультет геймдизайна

Преподаватели факультета — практикующие специалисты и сотрудники компаний с профильным образованием: 

  • Валерий Боровков, инди-разработчик на Unreal Engine 4; 
  • Григорий Соколов, Senior Game Designer в Mindgeek;
  • Александр Залесский, дизайнер игр в студии Whalekit, Mail.ru Group; 
  • Иоанн Павловский, куратор профессии геймдизайн в GeekBrains, инди-разработчик.

В ходе обучения студенты:

  • проведут анализ рынка геймдизайна и механик;
  • научатся писать тексты;
  • работать с сюжетами;
  • балансировать игровые сущности;
  • строить экономику и монетизацию игры;
  • создавать макеты игровых интерфейсов;
  • создавать уровни под задачу в Unity и UE4;
  • проводить препродакшн игр.

Преподаватели объяснят, как работать с документацией, создавать структуру игры, питчить и писать ТЗ. 

Обучение платное. Записаться на факультет можно на сайте.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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