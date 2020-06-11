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Онлайн-университет GeekUniversity открывает набор на факультет геймдизайна
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Юлиана Трегуб
Онлайн-университет GeekUniversity запускает факультет геймдизайна. За полтора года студенты узнают всё о создании игр. Выпускники примут участие в двух дизайн-марафонах, соберут портфолио и получат помощь в трудоустройстве. Старт первого потока — 13 июля.
Онлайн-университет GeekUniversity открывает набор на факультет геймдизайнаЮлиана Трегуб
Преподаватели факультета — практикующие специалисты и сотрудники компаний с профильным образованием:
- Валерий Боровков, инди-разработчик на Unreal Engine 4;
- Григорий Соколов, Senior Game Designer в Mindgeek;
- Александр Залесский, дизайнер игр в студии Whalekit, Mail.ru Group;
- Иоанн Павловский, куратор профессии геймдизайн в GeekBrains, инди-разработчик.
В ходе обучения студенты:
- проведут анализ рынка геймдизайна и механик;
- научатся писать тексты;
- работать с сюжетами;
- балансировать игровые сущности;
- строить экономику и монетизацию игры;
- создавать макеты игровых интерфейсов;
- создавать уровни под задачу в Unity и UE4;
- проводить препродакшн игр.
Преподаватели объяснят, как работать с документацией, создавать структуру игры, питчить и писать ТЗ.
Обучение платное. Записаться на факультет можно на сайте.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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