Фонд Билла Гейтса, Wellcome и Mastercard запустили акселератор для борьбы с коронавирусом
Фонд Билла и Мелинды Гейтс, благотворительный фонд Wellcome и Mastercard объявили о создании акселератора для борьбы с коронавирусом. Его основная задача — разработка и выпуск лекарств. На борьбу с инфекцией стороны направят $125 млн, сообщили в пресс-службе Mastercard.
Фонд Билла и Мелинды Гейтс и Wellcome выделят по $50 млн, Mastercard Impact Fund — около $25 млн.
Акселератор будет работать совместно с Всемирной организацией здравоохранения, государственными и частными спонсорами и компаниями.
«Акселератор будет иметь комплексную направленность — от разработки лекарственных препаратов до их выпуска в нужном объеме. Обмен результатами исследований, координация инвестиций и объединение ресурсов помогут ускорить исследования», — рассказали в пресс-службе.
Также акселератор будет взаимодействовать с регулирующими органами, чтобы развивать производственные мощности в отрасли.
Напомним, ВОЗ уже объявила о пандемии коронавируса в мире. В организации уверены, что в ближайшие дни увеличится количество заболевших и умерших, а также число стран, затронутых новым вирусом.
Фото: beton studio / Shutterstock.com
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