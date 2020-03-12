Фонд Билла и Мелинды Гейтс, благотворительный фонд Wellcome и Mastercard объявили о создании акселератора для борьбы с коронавирусом. Его основная задача — разработка и выпуск лекарств. На борьбу с инфекцией стороны направят $125 млн, сообщили в пресс-службе Mastercard.

Фонд Билла Гейтса, Wellcome и Mastercard запустили акселератор для борьбы с коронавирусом