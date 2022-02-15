На «Гектары в Арктике» активно претендуют москвичи и жители Санкт-Петербурга

Минвостокразвития отчиталось о ходе программы «Гектар в Арктике». С 1 февраля подать заявку на получение земельного участка в безвозмездное пользование могут все россияне. До 14 февраля они подали более 1,5 тыс. заявлений.

Новый этап программы развития арктический земель показал, что наиболее востребованный регион у жителей двух столиц – это Карелия, сообщают в Минвостокразвития.

«Количество заявок на получение земли в этом регионе за 14 дней выросло в три раза. Всего в Карелии доступно для оформления в безвозмездное пользование более 337 тысяч гектаров», – комментируют представители ведомства.

Программа получения бесплатных земельных участков в арктических регионах стартовала 1 августа 2021 года. На тот момент получить земельные участки могли только сами жители дальневосточных территорий.

Наиболее активно подавали заявления россияне из Мурманской области (3,6 тыс.), Республики Карелия (1,7 тыс.), Архангельской области (порядка 1 тыс.), Ямало-Ненецкого автономного округа (781 заявление).

С 1 по 14 февраля по количеству заявок лидируют жители Санкт-Петербурга, Москвы и Ленинградской области.

Всего с 1 августа 2021 года, когда программа «Гектар в Арктике» стартовала для жителей арктических регионов, поступило более 7,3 тыс. заявлений. По ним получили землю более 2,1 тыс. участников программы.

Поучаствовать в программе может любой желающий (есть форма индивидуального заявления и коллективного – до 10 человек). На выбор даются участки в шести регионах:

Мурманской области,

Ненецком автономном округе,

Ямало-Ненецком автономном округе,

Республике Карелия,

Республике Коми,

Архангельской области.

Общая площадь земли, доступной участникам программы, – свыше 1 млн гектаров. Форму и расположение участка можно выбрать самостоятельно.

Заявители также сами определяют разрешенный вид деятельности на участке: там можно просто жить, а можно открыть свой бизнес в сфере туризма и активного досуга, сельского хозяйства, животноводства, пищевой промышленности и др.

Проект подразумевает возможность через пять лет оформить приобретенные по программе земельные участки в собственность или аренду, сделав запрос в госорганы с соответствующим заявлением.

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Фото на обложке: Anna Linene / Unsplash