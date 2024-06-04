Фонд GEM Capital инвестировал $5 млн в Weappy, VEA Games и Game Garden

Венчурный фонд GEM Capital инвестировал $5 млн в три свои портфельные компании — Weappy, VEA Games и Game Garden. Все они базируются на Кипре. Игровые студии направят деньги на развитие своих проектов.
- Weappy появилась в 2015 году в Минске. Она специализируется на создании игр для ПК и консолей. Полученные средства компания потратит на разработку и издание игры Hollywood Animal в Steam.
- VEA Games основал Дмитрий Смирнов в 2015 году. Студия сейчас разрабатывает неанонсированную PC и консольную игру в жанре платформера.
- Game Garden в 2009 году запустил Юрий Поморцев. Компания готовит к запуску проект Florescence — merge-игру в сеттинге цветочной оранжерее.
GEM Capital — один из ведущих венчурных инвесторов в стартапы из индустрии игр и развлечений, а также промышленности. Его основал Анатолий Палий в 2017 году. В портфолио фонда более 25 компаний из Европы, США и Израиля, сейчас GEM Capital ориентируется на стартапы, базирующиеся на Кипре.
Фото на обложке: Unsplash
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