Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Фонд GEM Capital инвестировал $5 млн в Weappy, VEA Games и Game Garden

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Венчурный фонд GEM Capital инвестировал $5 млн в три свои портфельные компании — Weappy, VEA Games и Game Garden. Все они базируются на Кипре. Игровые студии направят деньги на развитие своих проектов.

Фонд GEM Capital инвестировал $5 млн в Weappy, VEA Games и Game Garden
  • Weappy появилась в 2015 году в Минске. Она специализируется на создании игр для ПК и консолей. Полученные средства компания потратит на разработку и издание игры Hollywood Animal в Steam. 
  • VEA Games основал Дмитрий Смирнов в 2015 году. Студия сейчас разрабатывает неанонсированную PC и консольную игру в жанре платформера.
  • Game Garden в 2009 году запустил Юрий Поморцев. Компания готовит к запуску проект Florescence — merge-игру в сеттинге цветочной оранжерее.

GEM Capital — один из ведущих венчурных инвесторов в стартапы из индустрии игр и развлечений, а также промышленности. Его основал Анатолий Палий в 2017 году. В портфолио фонда более 25 компаний из Европы, США и Израиля, сейчас GEM Capital ориентируется на стартапы, базирующиеся на Кипре.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как геймдев-стартапам сократить расходы и сроки за счет опенсорса
  2. 2 Новинки игр на ПК в 2024 году – рейтинг RB.RU
  3. 3 Лучшие игры прошлого года на PC – обзор RB.RU
  4. 4 Может ли iPhone 15 Pro стать новым стандартом игровой консоли
  5. 5 Особенности публикации игр в Китае: на что обратить внимание при выходе на китайский игровой рынок
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

04 июня 2024

Practice & Scale AI

05 июня 2024

Лидеры цифровой трансформации

05 июня 2024

Дизайн-цех

Все ВОЗМОЖНОСТИ