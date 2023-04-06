Коллекционер случайно потратил $188 тыс. на бесплатный NFT

Пользователь маркетплейса OpenSea перепутал валюту и случайно разместил ставку в размере 100 ETH вместо $100 за NFT, который раздается пользователям бесплатно.
В начале апреля маркетплейс OpenSea открыл новый раздел сайта под названием OpenSea Pro, что стало возможным в результате поглощения сервиса Gem. Всем оригинальным пользователям Gem в качестве «награды за верность» было решено выдать бесплатный NFT «Gemesis». Довольно быстро токены коллекции стали появляться на вторичном рынке по цене в $100-300.
NFT-коллекция «Gemesis» / OpenSea
Предприимчивый NFT-трейдер решил приобрести токен по низу рынка, разместив ставку в размере $100, однако, не разобравшись в интерфейсе, он отправил запрос на 100 ETH или $188 тыс. на момент написания новости. Такая высокая ставка была моментально принята счастливчиком, который получил себе на счет круглую сумму за NFT, доставшийся ему бесплатно. Блокчейн Ethereum, на котором происходила сделка, не подразумевает механизмов отмены или возврата, из-за чего трейдер, ошибившийся при выборе валюты, вероятно, уже никогда не получит свои средства назад.
Впрочем, часть NFT-сообщества отказывается верить в возможность столь глупой ошибки, ведь для совершения транзакции на кошельке пользователя должно быть больше $190 тыс. — большая сумма для новичка. В связи с этим, некоторые высказывают предположение об отмыве денег и попытке обмануть налоговую через торговлю NFT.
Фото на обложке: Francisco De Legarreta С. /
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