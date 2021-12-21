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Законопроект о запрете гендерной дискриминации на работе прошел первое чтение в парламенте Китая

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Китае прошел первое чтение законопроект, который запретит дискриминацию в отношении женщин в вопросах трудоустройства. На данный момент работодатели чаще выбирают сотрудников в лице мужчин и указывают в описании вакансии, что им не нужна женщина.

Законопроект о запрете гендерной дискриминации на работе прошел первое чтение в парламенте Китая

Об обсуждении в парламенте Китая нового законопроекта о запрете гендерной дискриминации пишет China News Service.

Проект подразумевает запретить компаниям указывать предпочтительный пол сотрудника в описании вакансии. В докладе Human Right Watch, опубликованном в июне текущего года, говорилось, что в Китае в 25% объявлений о поиске работы указано о предпочтении при выборе сотрудника в лице мужчины, а не женщины.

Аналогичные меры планируется ввести также для образовательной сферы – заведениям запретят отклонять кандидатуры женщин без оснований и снижать требования для студентов-мужчин.

Кроме того, законопроект предполагает запретить работодателям задавать женщинам вопросы о замужестве и беременности. Этот пункт стал особенно актуальным после того, как власти Китая разрешили семьям заводить третьего ребенка.

Законопроект о запрете гендерной дискриминации прошел первое чтение в парламенте Китая. Его могут принять в 2022 году.

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Фото на обложке: Mirko Kuzmanovic / Shutterstock

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