Испания примет закон о гендерном паритете в руководстве крупных компаний, обязывающий иметь в совете директоров 40% женщин. Правительство страны намерено одобрить соответствующий законопроект 7 марта.
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство страны собирается принять закон о гендерном паритете в руководстве крупных компаний.
Согласно законопроекту, в советах директоров компаний должны будут состоять 40% женщин. Это касается организаций с годовым доходом более $50 млн, и штат которых насчитывает не менее 250 человек. Законодательной нормы компании должны будут достигнуть к концу июня 2026 года.
Гендерный паритет также введут в министерствах испанского правительства и на предприятиях государственного сектора. В этих компаниях и ведомствах должны будут работать не менее 40% и не более 60% представителей одного пола.
Настоящее правительство Испании более чем наполовину представлено женщинами. Они занимают 14 министерских постов из 22 существующих. 40% мест в испанском сенате занимают женщины.
Фото на обложке: Wangkun Jia /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как открыть филиал компании в Испании: опыт маркетингового агентства
- 2 Налоги в Испании: структура и особенности одной из самых сложных систем в Европе
- 3 Как мы хотели попробовать год пожить в Европе, но остались в Испании и построили международный бизнес: часть 2
- 4 Скрининг на дому: как 23-летняя испанка создала устройство для диагностики рака молочной железы
- 5 Как мы хотели попробовать год пожить в Европе, но остались в Испании и построили международный бизнес
ВОЗМОЖНОСТИ
07 марта 2023
07 марта 2023
08 марта 2023