Испания примет закон о гендерном паритете в руководстве крупных компаний, обязывающий иметь в совете директоров 40% женщин. Правительство страны намерено одобрить соответствующий законопроект 7 марта.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство страны собирается принять закон о гендерном паритете в руководстве крупных компаний.

Согласно законопроекту, в советах директоров компаний должны будут состоять 40% женщин. Это касается организаций с годовым доходом более $50 млн, и штат которых насчитывает не менее 250 человек. Законодательной нормы компании должны будут достигнуть к концу июня 2026 года.

Гендерный паритет также введут в министерствах испанского правительства и на предприятиях государственного сектора. В этих компаниях и ведомствах должны будут работать не менее 40% и не более 60% представителей одного пола.

Настоящее правительство Испании более чем наполовину представлено женщинами. Они занимают 14 министерских постов из 22 существующих. 40% мест в испанском сенате занимают женщины.

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