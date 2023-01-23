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Мужчины в России зарабатывают на 28% больше женщин — Минтруд

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Разрыв в заработных платах мужчин и женщин в России составляет 28%, сообщили в Минтруда. При этом каждый второй безработный в стране – женщина, и им требуется гораздо больше времени для поиска работы, чем мужчинам.

Мужчины в России зарабатывают на 28% больше женщин — Минтруд

Заработная плата мужчин в России в среднем на 28% больше, чем женщин, сообщила первый заместитель главы Минтруда Ольга Баталина. По ее словам, разрыв в зарплате сокращается, но сравнительной статистики Баталина не привела.

Более половины населения России составляют женщины – 77,9 млн человек. Женщины также составляют 49,4% от числа всех официально безработных. При этом на долю занятых женщин приходится около 82% сотрудников в области образования, 80% – здравоохранения и оказания социальных услуг.

За последние пять лет перечень профессий, по которым нельзя работать женщинам, сократился с 456 до 100 позиций. Уровень занятости среди женщин в возрасте от 20 до 49 лет с малолетними детьми за это же время вырос до 67,8%.

Летом 2022 года эксперты ВШЭ оценили гендерный разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России в среднем в 37%. Причинами такого разрыва аналитики назвали доминирование мужчин в крупных компаниях, а также более высокий их аппетит к риску.

Фото на обложке: Pressmaster / Shutterstock

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