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Гендиректор Evraz Алексей Иванов уходит в отставку по окончании срока полномочий

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Полномочия генерального директора металлургической компании Evraz Алексея Иванова истекли 30 июня, и с начала июля он уходит в отставку без объяснения причин такого решения. Ранее в октябре 2022 года бизнесмен вышел из состава директоров попавшей под санкции корпорации.

Гендиректор Evraz Алексей Иванов уходит в отставку по окончании срока полномочий

В сообщении на официальном сайте корпорации говорится, что Совет директоров, который в дальнейшем будет управлять компанией, утвердил отставку Иванова, проработавшего в Evraz с 2002 года на различных должностях от вице-президента по коммерции до CEO (в 2021 году).

Комментируя отставку гендиректора, представители компании дополнили картину рядом деталей. Так, РБК узнал, что Иванов сохранит руководящие позиции в «российском периметре» Evraz (предположительно на посту председателя совета директоров Evraz North America).

Издание также выяснило, что холдинг Evraz plc оказался не в состоянии осуществлять операционную деятельность из-за наложенных Великобританией санкций (еще в мае 2022 года) и «других технических ограничений», в связи с чем руководить компанией стало «затруднительно».

Под санкциями находится сейчас не только сама компания, но и один из ее крупнейших акционеров — Роман Абрамович, инвестировавший в Evraz в феврале 2022 года (переоформление доли через оффшор).

Корпорация Evraz Plc зарегистрирована в Великобритании, но ее основные производства расположены в России, а сам бизнес имеет «стратегическое значение» для страны из-за секторов экономики, в которых работает (по заявлению правительства РФ).

Непосредственно североамериканский дивизион Evraz plc, где Иванов сохранит руководящую должность, работает без санкционных ограничений (лицензия Великобритании действует до 31 марта 2024 года).

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Фото на обложке: Evraz.com

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