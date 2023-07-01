Гендиректор Evraz Алексей Иванов уходит в отставку по окончании срока полномочий

Полномочия генерального директора металлургической компании Evraz Алексея Иванова истекли 30 июня, и с начала июля он уходит в отставку без объяснения причин такого решения. Ранее в октябре 2022 года бизнесмен вышел из состава директоров попавшей под санкции корпорации.

В сообщении на официальном сайте корпорации говорится, что Совет директоров, который в дальнейшем будет управлять компанией, утвердил отставку Иванова, проработавшего в Evraz с 2002 года на различных должностях от вице-президента по коммерции до CEO (в 2021 году).

Комментируя отставку гендиректора, представители компании дополнили картину рядом деталей. Так, РБК узнал, что Иванов сохранит руководящие позиции в «российском периметре» Evraz (предположительно на посту председателя совета директоров Evraz North America).

Издание также выяснило, что холдинг Evraz plc оказался не в состоянии осуществлять операционную деятельность из-за наложенных Великобританией санкций (еще в мае 2022 года) и «других технических ограничений», в связи с чем руководить компанией стало «затруднительно».

Под санкциями находится сейчас не только сама компания, но и один из ее крупнейших акционеров — Роман Абрамович, инвестировавший в Evraz в феврале 2022 года (переоформление доли через оффшор).

Корпорация Evraz Plc зарегистрирована в Великобритании, но ее основные производства расположены в России, а сам бизнес имеет «стратегическое значение» для страны из-за секторов экономики, в которых работает (по заявлению правительства РФ).

Непосредственно североамериканский дивизион Evraz plc, где Иванов сохранит руководящую должность, работает без санкционных ограничений (лицензия Великобритании действует до 31 марта 2024 года).

Фото на обложке: Evraz.com