«Ъ» узнал о возможной смене гендиректора «Почты России»

В российском правительстве обсуждают возможную смену генерального директора «Почты России» Максима Акимова, рассказали изданию «Коммерсантъ» источники в правительстве, электронной коммерции, на телекоммуникационном рынке и в банковском секторе. В самой организации планы по смене гендиректора отрицают.

Одной из причин возможной перестановки источники указывают низкие финансовые показатели.

По словам собеседников издания, разговоры о назначении нового гендиректора «Почты России» начались в правительстве еще полтора месяца назад. В числе кандидатов на замену — бывший топ-менеджер ВТБ и самой «Почты России» Михаил Волков.

Решение может быть принято в ближайшие недели, уточнил источник издания, близкий к компании. При этом помимо Волкова есть и другие кандидаты.

Один из собеседников издания полагает, что после ухода с поста гендиректора Акимов не будет работать в контуре компании. При этом допускается, что он перейдет в СП «Почты России» и ВТБ «Национальные логистические технологии».

В самой «Почте России» опровергли сообщения о подготовке перестановок.

«Мы активно работаем над продуктами, повышением эффективности нашей сети, обновляем стратегию», — сказали в компании.

В Минцифры на запрос издания не ответили, Акимов также не прокомментировал информацию о возможном уходе с поста.

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