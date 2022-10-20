«Ъ» узнал о возможной смене гендиректора «Почты России»

В российском правительстве обсуждают возможную смену генерального директора «Почты России» Максима Акимова, рассказали изданию «Коммерсантъ» источники в правительстве, электронной коммерции, на телекоммуникационном рынке и в банковском секторе. В самой организации планы по смене гендиректора отрицают.
Одной из причин возможной перестановки источники указывают низкие финансовые показатели.
По словам собеседников издания, разговоры о назначении нового гендиректора «Почты России» начались в правительстве еще полтора месяца назад. В числе кандидатов на замену — бывший топ-менеджер ВТБ и самой «Почты России» Михаил Волков.
Решение может быть принято в ближайшие недели, уточнил источник издания, близкий к компании. При этом помимо Волкова есть и другие кандидаты.
Один из собеседников издания полагает, что после ухода с поста гендиректора Акимов не будет работать в контуре компании. При этом допускается, что он перейдет в СП «Почты России» и ВТБ «Национальные логистические технологии».
В самой «Почте России» опровергли сообщения о подготовке перестановок.
«Мы активно работаем над продуктами, повышением эффективности нашей сети, обновляем стратегию», — сказали в компании.
В Минцифры на запрос издания не ответили, Акимов также не прокомментировал информацию о возможном уходе с поста.
Фото на обложке: onajourney /
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