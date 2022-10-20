Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Ъ» узнал о возможной смене гендиректора «Почты России»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В российском правительстве обсуждают возможную смену генерального директора «Почты России» Максима Акимова, рассказали изданию «Коммерсантъ» источники в правительстве, электронной коммерции, на телекоммуникационном рынке и в банковском секторе. В самой организации планы по смене гендиректора отрицают.

«Ъ» узнал о возможной смене гендиректора «Почты России»

Одной из причин возможной перестановки источники указывают низкие финансовые показатели.

По словам собеседников издания, разговоры о назначении нового гендиректора «Почты России» начались в правительстве еще полтора месяца назад. В числе кандидатов на замену — бывший топ-менеджер ВТБ и самой «Почты России» Михаил Волков.

Решение может быть принято в ближайшие недели, уточнил источник издания, близкий к компании. При этом помимо Волкова есть и другие кандидаты.

Один из собеседников издания полагает, что после ухода с поста гендиректора Акимов не будет работать в контуре компании. При этом допускается, что он перейдет в СП «Почты России» и ВТБ «Национальные логистические технологии».

В самой «Почте России» опровергли сообщения о подготовке перестановок.

«Мы активно работаем над продуктами, повышением эффективности нашей сети, обновляем стратегию», — сказали в компании.

Читатель, познакомимся? Заполни короткую анкету по ссылке

В Минцифры на запрос издания не ответили, Акимов также не прокомментировал информацию о возможном уходе с поста.

Фото на обложке: onajourney / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как запускать корпоративный акселератор: опыт «Почты России»
  2. 2 Цифры дня. 100 тысяч за взлом Chromebook
  3. 3 Что изменилось для общепита с начала маркировки для HoReCa?
  4. 4 Сбой супераппа Kakao стал поводом для антимонопольного расследования Южной Кореи
  5. 5 Суд в России впервые оштрафовал Amazon по статье о неудалении запрещенного контента
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

21 октября 2022

Protek Pitch Day

23 октября 2022

Соревнования по информационной безопасности "Student CTF"

23 октября 2022

MUIV.LAB

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

ФАС проверит маркетплейсы и ритейлеров после жалоб о завышенных ценах на армейское снаряжение

Лонгриды

«Снижать ожидания по зарплатам, плюшкам и красивым офисам». Каким будет отечественный геймдев в ближайшие годы

Колонки

Как переводить деньги в Европу из России в 2022 году?

Колонки

9 перспективных бизнес-идей после ухода иностранных компаний

Колонки

Слить кучу денег на то, что не полетит: 5 выводов из провалов стартапов