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Акселератор GenerationS отберет проекты в области минеральных удобрений

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

GenerationS, корпоративный акселератор Российской венчурной компании (РВК), объявил о поиске проектов в области минеральных удобрений. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе акселератора. 

Акселератор GenerationS отберет проекты в области минеральных удобрений

Организаторы отбора ищут технологию биоразлагаемого покрытия для удобрений с контролируемым высвобождением и технологии нанесения такого покрытия. Партнер GenerationS — крупный международный производитель минеральных удобрений, вместе с которым будут работать успешные стартапы.

Формат сотрудничества будет обсуждаться индивидуально с каждым проектом: от инвестиций до совместной доработки решения и создания совместного предприятия. Имя производителя удобрений не раскрывается, как и возможная сумма инвестиций. 

Заявки могут подать стартапы со всего мира. Уровень готовности технологии должен быть не ниже TRL 5–6. На этих стадиях у проектов должен быть рабочий прототип. 

Всего планируется отобрать до пяти проектов. Подать заявку можно до 28 сентября на сайте отбора.

Фото: Yuvares Suwanpamort / Shutterstock

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