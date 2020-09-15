Акселератор GenerationS отберет проекты в области минеральных удобрений

GenerationS, корпоративный акселератор Российской венчурной компании (РВК), объявил о поиске проектов в области минеральных удобрений. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе акселератора.

Организаторы отбора ищут технологию биоразлагаемого покрытия для удобрений с контролируемым высвобождением и технологии нанесения такого покрытия. Партнер GenerationS — крупный международный производитель минеральных удобрений, вместе с которым будут работать успешные стартапы.

Формат сотрудничества будет обсуждаться индивидуально с каждым проектом: от инвестиций до совместной доработки решения и создания совместного предприятия. Имя производителя удобрений не раскрывается, как и возможная сумма инвестиций.

Заявки могут подать стартапы со всего мира. Уровень готовности технологии должен быть не ниже TRL 5–6. На этих стадиях у проектов должен быть рабочий прототип.

Всего планируется отобрать до пяти проектов. Подать заявку можно до 28 сентября на сайте отбора.

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