В «AliExpress Россия» сменился гендиректор

В «AliExpress Россия» сменился глава копании: Дмитрия Сергеева заменил коммерческий директор по специальным категориям СП Сергей Гречин. Решение о замене было принято в рамках «внутренней реорганизации».

Сергеев, руководивший компанией с 2019 года, останется в рамхках группы AliExpress. Смысл реорганизации представитель СП не пояснил, передают «Ведомости».

Китайская Alibaba Group запустила интернет-магазин AliExpress в России в 2012 г. В 2015 году Alibaba зарегистрировала российское юрлицо. Осенью 2018 года китайский холдинг договорился о создании СП в сфере электронной коммерции с Mail.ru Group, «Мегафоном» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), сделку закрыли в октябре 2019 года.

Сейчас «AliExpress Россия» столкнулась с финансовой неопределенностью. Еще прошлым летом Alibaba Group вложила в «AliExpress Россия» $192 млн. VK в рамках раунда планировала инвестировать в СП $60,3 млн. Участвовать в нем собирался и холдинг Алишера Усманова USM International. После начала спецоперации на Украине, по данным собеседников The Bell, четверо акционеров «AliExpress Россия» отказались продолжать инвестировать в проект.

По данным The Bell, на фоне отсутствия новых инвестиций и убытков с февраля 2022 года «AliExpress Россия» сократила штат более чем на 50%, отказалась от части площадей и практически полностью остановила все рекламные кампании.

Фото на обложке: Сергей Гречин / «AliExpress Россия»