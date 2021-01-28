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General Motors назвал дату полного перехода к производству электромобилей

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

К 2035 году автопроизводитель General Motors (GM) запланировал полное прекращение производства дизельных и бензиновых автомобилей, грузовиков и внедорожников. Весь парк будет переведен на электрокары. Об этом сообщает пресс-служба компании.

General Motors назвал дату полного перехода к производству электромобилей

Инициатива направлена на достижение нулевого уровня выбросов углерода к 2040 году.

Компания планирует использовать 100% возобновляемые источники энергии для питания своих автомобилей к 2030 году в США и к 2035 году по всему миру.

Отмечается, что объявление GM было сделано на следующий день после того, как президент США Джо Байден подписал серию распоряжений, в которых первоочередное внимание уделяется изменению климата и сдерживанию выбросов углерода в атмосферу, вызывающих потепление планеты.

На фоне новости акции компании выросли на 7,4% в ходе внутридневных торгов 28 января — до $53 за бумагу. По состоянию на 20:25 (мск) акции выросли примерно на 3,2%. Рыночная капитализация GM составляет около $73 млрд.

По словам директора по вопросам устойчивого развития GM Дэйна Паркера, компания планирует добиться прибыльности при переходе с автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания на электромобили.

«Мы знаем, что есть препятствия и технологические проблемы. Но мы уверены, что с помощью имеющихся у нас ресурсов и опыта мы преодолеем эти сложности, и создадим успешную бизнес-модель будущего», — сказал он.

Ранее GM сообщала, что планирует выпустить 30 новых моделей электромобилей по всему миру к 2025 году. В их производство компания намерена вложить $27 млрд. Также отмечалось, что к 2030 году большинство внедорожников GM и автомобилей Cadillac, продаваемых во всем мире, станут электромобилями.

Фото: Unsplash

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