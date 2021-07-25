General Motors подала иск против Ford из-за названия «BlueCruise» для беспилотной технологии

General Motors подала иск против Ford, чтобы запретить компании использовать название «BlueCruise» для функции вождения без помощи рук, пишет The Verge.

General Motors обратилась в Окружной суд США Северного округа Калифорнии. В иске говорится о нарушении прав на товарный знак и ущербе, который сейчас не обозначен.

General Motors утверждает, что название, которое планирует использовать Ford, слишком похоже на SuperCruise — название аналогичной собственной технологии автономного вождения GM, представленной в 2017 году. Кроме того, Cruise — дочерняя компания General Motors, занимающаяся автономными транспортными средствами.

Компании были вовлечены в «длительные дискуссии» по поводу названия, но не смогли решить вопрос, говорится в иске. «Ford точно знала, что делает», — утверждает GM, отмечая, что, если бы Ford захотела создать «новый, уникальный бренд», компания легко могла бы это сделать, не используя слово «Cruise».

Ford анонсировала BlueCruise в апреле. Компания заявила, что начнет внедрять эту функцию для некоторых автомобилей через обновления программного обеспечения в конце 2021 года.

В комментарии The Verge представитель Ford назвал претензии General Motors «безосновательными и несерьезными». Компания отметила, что «круиз-контроль» — широко известный термин.

«Каждый автопроизводитель предлагает это, и „круиз“ — обычное название для обозначения возможностей. Поэтому BlueCruise было выбрано в качестве названия для новой системы интеллектуального адаптивного круиз-контроля Ford в Blue Oval (знак логотипа Ford. — прим.)», — добавил представитель компании.

The Verge отмечает, что среди других автопроизводителей, использующих слово «Cruise» для описания функций автономного вождения, — Hyundai (Smart Cruise Control Hyundai) и BMW (Active Cruise Control BMW).

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