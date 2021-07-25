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General Motors подала иск против Ford из-за названия «BlueCruise» для беспилотной технологии

Новости
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

General Motors подала иск против Ford, чтобы запретить компании использовать название «BlueCruise» для функции вождения без помощи рук, пишет The Verge.

General Motors подала иск против Ford из-за названия «BlueCruise» для беспилотной технологии

General Motors обратилась в Окружной суд США Северного округа Калифорнии. В иске говорится о нарушении прав на товарный знак и ущербе, который сейчас не обозначен.

General Motors утверждает, что название, которое планирует использовать Ford, слишком похоже на SuperCruise — название аналогичной собственной технологии автономного вождения GM, представленной в 2017 году. Кроме того, Cruise — дочерняя компания General Motors, занимающаяся автономными транспортными средствами.

Компании были вовлечены в «длительные дискуссии» по поводу названия, но не смогли решить вопрос, говорится в иске. «Ford точно знала, что делает», — утверждает GM, отмечая, что, если бы Ford захотела создать «новый, уникальный бренд», компания легко могла бы это сделать, не используя слово «Cruise».

Ford анонсировала BlueCruise в апреле. Компания заявила, что начнет внедрять эту функцию для некоторых автомобилей через обновления программного обеспечения в конце 2021 года.

В комментарии The Verge представитель Ford назвал претензии General Motors «безосновательными и несерьезными». Компания отметила, что «круиз-контроль» — широко известный термин.

«Каждый автопроизводитель предлагает это, и „круиз“ — обычное название для обозначения возможностей. Поэтому BlueCruise было выбрано в качестве названия для новой системы интеллектуального адаптивного круиз-контроля Ford в Blue Oval (знак логотипа Ford. — прим.)», — добавил представитель компании.

The Verge отмечает, что среди других автопроизводителей, использующих слово «Cruise» для описания функций автономного вождения, — Hyundai (Smart Cruise Control Hyundai) и BMW (Active Cruise Control BMW).

Фото: r.classen / Shutterstock

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