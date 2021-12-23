General Motors разработает комплекты для превращения машин с ДВС в электрокары

Автогигант General Motors открыл планы своей новой стратегии: корпорация намерена предложить свои технологии электрификации целому ряду индустрий. В списке не только автомобили с ДВС, но и водный и аэропортовый транспорт.
Одно из предложений GM — программа по замене двигателя внутреннего сгорания на электрическую силовую установку. Концепция получила название eCrate. Она успешно опробована на El Camino 1972 года выпуска, спортивной COPO Camaro, пикапе 1962 года и других моделях Chevrolet, получивших электродвигатель. Запуск проекта намечен на 2022 год, отметили в компании.
Кроме того, компания предложит адаптированные наборы электрокомпонентов в таких сегментах, как водный транспорт, промышленность, дорожные и внедорожные транспортные средства и аэропортовое наземное оборудование. Последнее предусматривает электрификацию багажных тягачей, грузопассажирских микроавтобусов и погрузчиков.
Также корпорация планирует инвестировать в компанию Pure Watercraft, которая специализируется на электротехнологиях в сфере водного транспорта. Вместе компании будут разрабатывать собственные плавсредства на электротяге.
По оценкам GM, за счет перехода целых индустрий на «зеленые» технологии потенциальный рынок для электрооборудования к 2030 году достигнет $20 млрд.
Ранее General Motors представила план развития на ближайшие 10 лет. Основными направлениями стали: электрификация модельного ряда, разработка новых платформ, программного обеспечения, инновационных опций и современных сервисов.
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Фото: General Motors
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