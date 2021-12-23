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General Motors разработает комплекты для превращения машин с ДВС в электрокары

Новости
Алёна Августинка
Алёна Августинка

Редактор направления «Авто»

Алёна Августинка

Автогигант General Motors открыл планы своей новой стратегии: корпорация намерена предложить свои технологии электрификации целому ряду индустрий. В списке не только автомобили с ДВС, но и водный и аэропортовый транспорт.

General Motors разработает комплекты для превращения машин с ДВС в электрокары

Одно из предложений GM — программа по замене двигателя внутреннего сгорания на электрическую силовую установку. Концепция получила название eCrate. Она успешно опробована на El Camino 1972 года выпуска, спортивной COPO Camaro, пикапе 1962 года и других моделях Chevrolet, получивших электро­двигатель. Запуск проекта намечен на 2022 год, отметили в компании.

Кроме того, компания предложит адаптированные наборы электро­компонентов в таких сегментах, как водный транспорт, промышленность, дорожные и внедорожные транспортные средства и аэропортовое наземное оборудо­вание. Последнее преду­сматривает электри­фикацию багажных тягачей, грузо­пассажирских микро­автобусов и погрузчиков.

Также корпорация планирует инвестировать в компанию Pure Watercraft, которая специали­зируется на электро­технологиях в сфере водного транспорта. Вместе компании будут разрабатывать собственные плавсредства на электротяге.

По оценкам GM, за счет перехода целых индустрий на «зеленые» технологии потенциальный рынок для электро­оборудования к 2030 году достигнет $20 млрд.

Ранее General Motors представила план развития на ближайшие 10 лет. Основными направле­ниями стали: электри­фикация модельного ряда, разработка новых платформ, программного обеспечения, инновационных опций и современных сервисов.

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 Фото:  General Motors

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