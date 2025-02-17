Financial Times: зумеры не хотят становиться менеджерами среднего звена

Среди представителей поколения Z («зумеров», молодых людей возрастом до 27 лет) гораздо меньше желающих стать менеджерами среднего звена. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на опрос рекрутинговой компании Robert Walters.

Согласно опросу, 57% американских «зумеров» не хотят занимать такие должности. 67% респондентов заявили, что эта работа «слишком стрессовая» и от нее мало отдачи. Раньше же в обход этой работы не получилось бы продвинуться дальше по карьерной лестнице, но молодые люди не готовы жертвовать собой ради успеха на работе. Они предпочитают индивидуальный карьерный путь и сохранение свободного графика работы. К тому же они хотят соблюдать баланс между работой и личной жизнью, уточняет газета.

Новый тренд подталкивает работников поколения Z выбирать фриланс или идти на работу структуры с горизонтальным управлением, которые предоставляют больше автономии. То есть они готовы брать больше задач для развития, но избегают работы, где нужно кем-то управлять.

Как полагает издание, это может заставить корпорации переосмыслить структуры управления. Сейчас менеджер среднего звена часто воспринимается негативно, его образ ближе к бюрократу, чем к управленцу-профессионалу. В итоге молодые люди не воспринимают таких людей как ролевую модель, которой стоит подражать. Многие из них и вовсе не умеют наставлять, вдохновлять и вовлекать сотрудников в работу, считает Энн Франке, исполнительный директор Chartered Management Institute. Поэтому чтобы решить проблему, придется начать с переобучения начальства, говорит эксперт.

Фото на обложке: Arlington Research / Unsplash