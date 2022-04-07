GenerationS выпустили четвертый антикризисный гайд для российских стартапов

Корпоративный акселератор GenerationS опубликовал новый гайд, в котором представлен календарь мероприятий, программ, грантовых конкурсов и международных платформ, способствующих поддержке российских стартапов на отечественном и зарубежном рынках.

Несмотря на текущую обстановку в мире, многие акселераторы, инкубаторы, фонды и компании продолжают поддерживать стартапы. И, чтобы помочь им отслеживать актуальную информацию по грантовым, инвестиционным и образовательным программам, конференциям и выставкам, эксперты GenerationS собрали ее в одной базе.

Туда вошли:

проверенные программы и возможности для стартапов от инновационной экосистемы (российских и зарубежных партнеров GenerationS);

государственные меры поддержки;

ссылки на международные стартап-платформы и базы;

методички по экспорту и гайды для выхода на международные рынки;

список экспертов, готовых оказывать бесплатные консультации

Информация постоянно обновляется. Ознакомиться с гайдом можно — на сайте.

Фото на обложке: Atstock Productions / Shutterstock