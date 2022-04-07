GenerationS выпустили четвертый антикризисный гайд для российских стартапов

Корпоративный акселератор GenerationS опубликовал новый гайд, в котором представлен календарь мероприятий, программ, грантовых конкурсов и международных платформ, способствующих поддержке российских стартапов на отечественном и зарубежном рынках.
Несмотря на текущую обстановку в мире, многие акселераторы, инкубаторы, фонды и компании продолжают поддерживать стартапы. И, чтобы помочь им отслеживать актуальную информацию по грантовым, инвестиционным и образовательным программам, конференциям и выставкам, эксперты GenerationS собрали ее в одной базе.
Туда вошли:
- проверенные программы и возможности для стартапов от инновационной экосистемы (российских и зарубежных партнеров GenerationS);
- государственные меры поддержки;
- ссылки на международные стартап-платформы и базы;
- методички по экспорту и гайды для выхода на международные рынки;
- список экспертов, готовых оказывать бесплатные консультации
Информация постоянно обновляется. Ознакомиться с гайдом можно — на сайте.
Фото на обложке: Atstock Productions /
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