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GenerationS выпустили четвертый антикризисный гайд для российских стартапов

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Корпоративный акселератор GenerationS опубликовал новый гайд, в котором представлен календарь мероприятий, программ, грантовых конкурсов и международных платформ, способствующих поддержке российских стартапов на отечественном и зарубежном рынках. 

GenerationS выпустили четвертый антикризисный гайд для российских стартапов

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Несмотря на текущую обстановку в мире, многие акселераторы, инкубаторы, фонды и компании продолжают поддерживать стартапы. И, чтобы помочь им отслеживать актуальную информацию по грантовым, инвестиционным и образовательным программам, конференциям и выставкам, эксперты GenerationS собрали ее в одной базе. 

Туда вошли:

  • проверенные программы и возможности для стартапов от инновационной экосистемы (российских и зарубежных партнеров GenerationS);
  • государственные меры поддержки;
  • ссылки на международные стартап-платформы и базы;
  • методички по экспорту и гайды для выхода на международные рынки;
  • список экспертов, готовых оказывать бесплатные консультации

Информация постоянно обновляется. Ознакомиться с гайдом можно — на сайте.

Фото на обложке: Atstock Productions / Shutterstock

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