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GenerationS выпустил список российских корпораций, которые продолжат работу со стартапами

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Команда GenerationS опубликовала список корпораций, которые готовы продолжить работу со стартапами в текущих условиях. В него вошли компании из России, занятые в различных отраслях.

GenerationS выпустил список российских корпораций, которые продолжат работу со стартапами
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В связи с непростой экономической ситуацией бизнес сейчас в срочном порядке пересматривает свои стратегии, вносит корректировки в бизнес-планы и цели. Но, по словам представителей акселератора GenerationS, позитивная тенденция в работе с инновациями сохраняется, большинство компаний не планируют останавливать свою активность в этом направлении.

«Мы тесно связаны с бизнесом из различных отраслей. Для некоторых компаний делали полноценные акселерационные программы, для других — точечный скаутинг, с третьими нас связывают долгие партнерские отношения. Нам захотелось узнать, как они планируют продолжать работу со стартапами, что поменяется, и насколько компании открыты к сотрудничеству в текущих условиях. Мы надеемся, что этот материал возьмут на вооружение стартапы, чтобы быть в курсе программ по инновациям, некоторые из которых планируются к запуску в самое ближайшее время», — сказали в GenerationS.

Например, команда GenerationS готова:

  • провести аудит существующей инновационной стратегии;
  • сформировать обновленную инновационную стратегию с учетом санкционных рисков;
  • найти целевых поставщиков технологических решений и компонентов на российском рынке;
  • выстроить процессы и подготовить команду к быстрому внедрению технологий, включая развитие новых компетенций;
  • сопровождать внедрения решений в части условий сделки, адаптации продукта, включению в технологические цепочки компании;
  • проанализировать и оценить новые возможности для развития сегментов бизнеса;
  • определить новые ниши и форматы бизнес-моделей для работы компании;
  • решить ключевые инновационные задачи, стоящие перед бизнесом компании;
  • разработать антикризисные меры по сохранению и переориентации инновационных бизнес-процессов компании;
  • проконсультировать по мерам поддержки компаний и подобрать наиболее подходящую вам.

Помимо GenerationS, в списке представлены компании «Росатом», Московский кредитный банк (МКБ), «Черкизово», Уралхим, «Боржоми», «Лента», Уралсиб, «Почта России», Пулково, Газпромтранс, Технологический центр промышленных инноваций «Газпром нефти», ММК и ПЭК.

Подробная информация — на сайте

Фото на обложке: cate_89 / Shutterstock

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