Рынок генеративного ИИ вырастет в 30 раз на горизонте 10 лет — Bloomberg

Рынок генеративного ИИ на горизонте 10 лет вырастет в 30 раз, поделились прогнозом аналитики Bloomberg. Общий объем рынка к 2032 году достигнет $1,3 трлн при среднегодовом росте в 42%.
Прибыль рынка генеративного искусственного интеллекта к 2023 году может вырасти в 32 раза, достигнув $1,3 трлн. Таким прогнозом поделились аналитики Bloomberg. В 2022 году рынок генеративного ИИ принес $40 млрд дохода.
В Bloomberg подсчитали, что среднегодовой рост рынка генеративного ИИ будет составлять 42%. Значительные темпы роста будут обеспечены спросом на инфраструктуру для обучения нейросетей, гаджеты с ИИ, рекламу.
В отчете Bloomberg сказано, что к 2023 году доход от цифровой рекламы подобных ChatGPT систем вырастет до $192 млрд, от ИИ-серверов – до $134 млрд. Ключевыми получателями дохода от этого станут производители микрочипов и «облачные» гиганты – Nvidia, Microsoft, Google, Amazon.
Фото на обложке: Hamara /
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